Сколько будут стоить 100 долларов

Учитывая стабильность рынка и сезонные факторы, ожидается, что максимальный курс доллара не превысит 42 гривны в течение этого периода, сообщает 24 Канал.

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Ожидается, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться минимальной, а в некоторые дни наличные курсы могут даже быть несколько ниже безналичных.

Кроме того, снижение курса доллара США на мировых рынках на 0,5% также скажется на украинских курсах.

Учитывая прогноз, что курс доллара США будет колебаться в пределах 41,40-42 гривны, то стоимость 100 долларов США за этот период будет колебаться в пределах 4 140-4 200 гривен.

Также стоит учесть, что разница между курсами покупки и продажи будет варьироваться:

на межбанке она составит до 0,15 гривны за доллар;

на коммерческих банках – до 0,50-0,60 гривны за доллар и до 1 гривны за евро;

на обменных пунктах эта разница может достигать 0,6 гривны за доллар и до 1,3 гривны за евро.

Интересно! Торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, могут повлечь повышение внутренней инфляции в США, что в свою очередь приведет к ослаблению курса доллара.