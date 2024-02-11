Страхові внески у 2024 році: скільки прийдеться заплатити за місяць стажу

Від початку 2024 року в Україні збільшилась мінімальна заробітна плата. І, як наслідок, відбулися зміни у розмірі мінімального страхового внеску для українців.

Який розмір мінімального страхового внеску

Тобто, тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, з 1 січня доводиться платити 1 562 гривень щомісяця.

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А вже з 1 квітня потрібно буде платити – 1 760 гривень через чергове зростання мінімальної заробітної плати.

Які вимоги до страхового стажу

Мінімальний страховий внесок, який розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Щодо максимального розміру пенсійних внесків, то який розраховується як 22% від 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати.

Вік виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу.

У 2023 році вимоги до страхового стажу наступні:

у 60 років – 31 рік страхового стажу,

у 63 роки – 21 рік страхового стажу,

у 65 років – 15 років страхового стажу.

На підставі чого визначається страховий стаж

Мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

Страховий стаж визначається на підставі інформації про нарахування страхових внесків, яку надають роботодавці у щоквартальних звітах.

! Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж враховується по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

Тобто, коли інформація про сплачені страхові внески надійде до Фонду і підтвердить необхідний страховий стаж, пенсію призначать на підставі поданої заяви.

Додаткові добровільні пенсійні внески

Також усі громадяни України можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та самостійно накопичувати пенсію. Незалежно від того, працюють вони чи ні.

Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування це можливість для українців, які працевлаштовані не офіційно, сплачувати пенсійні внески задля забезпечення хорошої пенсії у майбутньому.

Щоб здійснювати добровільні внески, українці повинні укласти відповідний договір. Нині це можна зробити на сайті ПФУ через вебпортал електронних послуг.