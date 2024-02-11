Страховые взносы в 2024 году: сколько придется заплатить за месяц стажа

С начала 2024 года в Украине увеличилась минимальная заработная плата. И, как следствие, произошли изменения в размере минимального страхового взноса для украинцев.

Какой размер минимального страхового взноса

То есть, теперь для того, чтобы трудовая деятельность засчитывалась в общий стаж, с 1 января приходится платить 1 562 гривен ежемесячно.

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А уже с 1 апреля нужно будет платить – 1 760 гривен из-за очередного роста минимальной заработной платы.

Какие требования к страховому стажу

Минимальный страховой взнос, который рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты. Относительно максимального размера пенсионных взносов, то который рассчитывается как 22% от 15-кратного размера минимальной заработной платы.

Возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 и 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа.

В 2023 году требования к страховому стажу следующие:

в 60 лет – 31 год страхового стажа,

в 63 года – 21 год страхового стажа,

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

На основании чего определяется страховой стаж

Минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.

Страховой стаж определяется на основании информации о начислении страховых взносов, которую предоставляют работодатели в ежеквартальных отчетах.

! В соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж учитывается по месяц, предшествующий месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии.

То есть, когда информация об уплаченных страховых взносах поступит в Фонд и подтвердит необходимый страховой стаж, пенсию назначат на основании поданного заявления.

Дополнительные добровольные пенсионные взносы

Также все граждане Украины могут принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и самостоятельно накапливать пенсию. Независимо от того, работают они или нет.

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования это возможность для украинцев, которые трудоустроены не официально, платить пенсионные взносы для обеспечения хорошей пенсии в будущем.

Чтобы осуществлять добровольные взносы, украинцы должны заключить соответствующий договор. Сейчас это можно сделать на сайте ПФУ через веб-портал электронных услуг.