Коли українські поліцейські можуть виходити на пенсію

Поліцейські в Україні можуть вийти на пенсію достроково. Втім, вік виходу на пенсію залежить від вислуги, умов служби та посади, що дозволяє деяким поліцейським завершити службу раніше за стандартний пенсійний вік.

Коли поліцейські можуть вийти на пенсію

Поліцейські в Україні можуть вийти на пенсію після досягнення певного віку і наявності необхідного стажу служби. Загальні умови такі:

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Вік виходу на пенсію : 45 років.

: 45 років. Мінімальний стаж служби: 25 років.

Після досягнення цих вимог поліцейські можуть отримувати пенсійні виплати за вислугу років. Законом також передбачено ще інші види пенсій для поліцейських:

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника.

Зауважте! Пенсії працівникам поліції призначаються і виплачуються за умови їх звільнення зі служби. У разі повторного прийняття виплата пенсій на час служби припиняється.

Коли призначається пенсія по інвалідності або в разі втрати годувальника

Таким чином, пенсія по інвалідності призначається працівникам поліції, які стали особами з інвалідністю через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отримані під час захисту Батьківщини чи виконання службових обов’язків, а також у разі інвалідності, спричиненої каліцтвом внаслідок нещасного випадку поза службою або захворюванням, пов'язаним із проходженням служби.

Водночас пенсія в разі втрати годувальника призначається членам сімей працівників поліції, які загинули під час виконання службових обов'язків або померли через травми чи хвороби, пов'язані зі службою. Виплати надаються, якщо сім'я втратила основне джерело існування, а також незалежно від утримання — непрацездатним дітям, батькам та подружжю.