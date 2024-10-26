Когда полицейские могут выйти на пенсию

Полицейские в Украине могут выйти на пенсию после достижения определенного возраста и наличия необходимого стажа службы. Общие условия таковы:

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Возраст выхода на пенсию : 45 лет.

: 45 лет. Минимальный стаж службы: 25 лет.

После достижения этих требований полицейские могут получать пенсионные выплаты за выслугу лет. Законом также предусмотрены еще другие виды пенсий для полицейских:

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

Заметьте! Пенсии работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы. В случае повторного принятия выплата пенсий на время службы прекращается.

Когда назначается пенсия по инвалидности или в случае потери кормильца

Таким образом, пенсия по инвалидности назначается работникам полиции, которые стали лицами с инвалидностью из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученные во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей, а также в случае инвалидности, вызванной увечьем в результате несчастного случая вне службы или заболеванием, связанным с прохождением службы.

В то же время пенсия в случае потери кормильца назначается членам семей работников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших из-за травм или болезней, связанные со службой. Выплаты предоставляются, если семья потеряла основной источник существования, а также независимо от содержания - нетрудоспособным детям, родителям и супругам.