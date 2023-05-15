Витрати Росії на оборону зросли на 282% у перші два місяці 2023 року, – Reuters

Західні аналітики зазначають, що витрати ворожої держави на оборону зросли на 282%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Власне, виділив Путін на свою армію 26 мільярдів у січні та лютому 2023 року.

Росія витратила 2 трильйони рублів – 26 мільярдів доларів – на "другу армія світу" у перші місяці цього року. Експерти переконані, що ці кошти пішли на війну проти України, зростання військового виробництва та мали на меті допомогти пом'якшити вплив санкцій від Заходу.

Дивіться також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

Суха статистика

Відомо, що у січня та лютому 2022 року на "національну оборону" Росія витратила всього 525,4 мільярда рублів бюджетних коштів.

Дані, опубліковані на бюджетному онлайн-порталі Федеральної скарбниці, дають чітке уявлення про військові витрати. У травні минулого року Мінфін перестав публікувати дані про виконання окремих місячних бюджетів, але тепер додав на портал дані за 2022 рік і початок цього року,

– йдеться в матеріалі Reuters.

Окрім того, там зазначено, що у плані витрат Росії на оборону на 2023 рік закладено 4,98 трильйона рублів. Однак уже можна констатувати, що у перші два місяці цього року Кремль витратив понад 40% з усіх цих коштів.

Водночас дефіцит бюджету в період від січня до квітня зріс до 3,4 трильйона рублів, порівняно з показником у 1,2 трильйона рублів у 2022 році. Спровоковано це зменшенням доходів від енергоносіїв через санкції.

У січні та лютому 2023 року видатки на оборону становили 36,2% від загальних видатків бюджету, що майже вдвічі більше, ніж витрати на соціальну політику, і майже вчетверо більше, ніж витрати на "національну економіку",

– констатували аналітики.

Санкцій буде більше