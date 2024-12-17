Скільки росіян отримують вигоду від війни проти України: економіст назвав число

Навіть якщо санкції з Росії в майбутньому почнуть знімати, ймовірності того, що російська економіка зможе повернутися на довоєнний рівень – немає. Адже вона занадто сильно перелаштувалась.

Про це в етері 24 Каналу наголосив доктор економічних наук Ігор Ліпсиц, пояснивши, що в Росії через повномасштабну війну виник величезний комплекс виробничих підприємств і, відповідно – громадян, які з ним пов'язані та хочуть продовження бойових дій.

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Який відсоток росіян зацікавлений у тривалій війні

Ліпсиц зауважив, що некоректно казати, що війна – це справа тільки Путіна і кількох людей навколо нього. З його слів, це не зовсім так.

"Є певна кількість людей, вона немаленька, яка зацікавлена всередині Росії, аби вона воювала далі. Згідно з моїми підрахунками, це 26 – 28 мільйонів росіян, тобто 20% населення Росії зараз отримують непогані доходи, бо працюють на цю війну, забезпечують постачання необхідного для її ведення", – озвучив Ліпсиц.

Чому російський бізнес переходить у маленькі міста

Доктор економічних наук звернув увагу на інформацію, яка з'явилась в медіа стосовно того, що російські роздрібні торгівельні мережі згортають плани розвитку своїх супермаркетів у великих російських містах. Натомість збираються будувати магазини в маленьких населених пунктах, куди вони раніше навіть не хотіли заходити.

В цих маленьких містах є військові заводи, там людям виплачують зарплати, там є гроші. Тому ці військові містечка стали локаціям зростання російської економіки,

– пояснив Ліпсиц.

Тому, з його слів, зовсім не схоже на те, що Росія зможе легко повернутися до цивільної економіки, знову почати виготовляти "мирні" товари й не думати про те, що треба виробляти зброю.

Росія вже настільки розгорнулася, що ці 26 мільйонів росіян вимагатимуть продовження війни до кінця свого життя, аби й надалі отримувати чималі зарплати,

– підсумував Ліпсиц.

Нагадаємо, Росія затвердила державний бюджет на 2025 рік з рекордними видатками на війну, зменшивши їх на соціальну сферу. В межах статті "Національна оборона" буде передбачено з федеральної казни 13,5 трильйона рублів (понад 6% ВВП). Щодо доходів бюджету, країна-агресорка очікує їх в розмірі понад 40 трильйонів рублів.