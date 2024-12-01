Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трильйонів рублів, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Скільки Кремль витратить на Нацоборону

Згідно з підписаним Путіним законом, у 2025 році видатки за статтею "Національна оборона" сягнуть рекордних 13,5 трильйона рублів. Йдеться про понад 6% ВВП.

Загальні витрати бюджету Росії наступного року плануються на рівні 41,47 трильйона рублів (19,3% ВВП). Це більше, ніж очікувані доходи, на 1,17 трильйона рублів.

У 2026 і 2027 роках дефіцит бюджету очікується 2,18 трильйона рублів і 2,76 трильйона рублів відповідно.

Зауважимо, що обидві палати російського парламенту вже також затвердили цей бюджетний план.

Довідково. В українському бюджеті на наступний рік на оборону передбачили 26,3% ВВП країни, або 2,23 трильйона гривень. Це на 47,6 мільярда гривень більше, якщо порівняти з уточненим планом 2024 року.