Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що Росія поставала перед труднощами у забезпеченні додаткової підтримки режиму Асада через високу інтенсивність бойових дій в Україні.

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Росія боїться втратити контроль над Сирією

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що наступ сирійської опозиції нібито є "посяганням на суверенітет Сирії" і що Росія виступає за відновлення сирійською владою так званого "конституційного порядку".

30 листопада міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з представниками російського МЗС. В Росії заявили, що обидві сторони висловили серйозну стурбованість "небезпечними подіями" в провінціях Алеппо та Ідліб.

Повідомляється, що Лавров і Фідан обговорили необхідність координації спільних російсько-турецьких дій для стабілізації ситуації, насамперед через Астанинський процес, який Росія, Туреччина та Іран запустили в грудні 2016 року,

– повідомили аналітики ISW.

Зазначається, що цей процес є альтернативою Женевському процесу, очолюваному ООН відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2254.

Також Лавров провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Обидва дипломати висловили "надзвичайну стурбованість" небезпечною ескалацією в Сирії та домовилися активізувати спільні зусилля для стабілізації ситуації.

За словами аналітиків, зараз залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові засоби для підтримки режиму Башара Асада, враховуючи бойові дії в Україні – пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій. Зокрема в 2022 році Росія вивела із Сирії системи С-300, ймовірно, для використання у війні проти України. Тоді ж з'явилася інформація про те, що Росія вивела російських солдатів і бойовиків групи "Вагнер" з Сирії для участі у війні в Україні.