Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Россия сталкивалась с трудностями в обеспечении дополнительной поддержки режима Асада из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине.

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Россия боится потерять контроль над Сирией

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление сирийской оппозиции якобы является "посягательством на суверенитет Сирии" и Россия выступает за восстановление сирийскими властями так называемого "конституционного порядка".

30 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с представителями российского МИД. В России заявили, что обе стороны выразили серьезную обеспокоенность "опасными событиями" в провинциях Алеппо и Идлиб.

Сообщается, что Лавров и Фидан обсудили необходимость координации совместных российско-турецких действий для стабилизации ситуации, прежде всего через Астанинский процесс, который Россия, Турция и Иран запустили в декабре 2016 года,

– сообщили аналитики ISW.

Отмечается, что этот процесс является альтернативой Женевскому процессу, возглавляемому ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Также Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Оба дипломата выразили "чрезвычайную обеспокоенность" опасной эскалацией в Сирии и договорились активизировать совместные усилия для стабилизации ситуации.

По словам аналитиков, сейчас остается непонятным, сможет ли Кремль развернуть дополнительные средства для поддержки режима Башара Асада, учитывая боевые действия в Украине – приоритетном для Кремля театре военных действий. В частности, в 2022 году Россия вывела из Сирии системы С-300, вероятно, для использования в войне против Украины. Тогда же появилась информация о том, что Россия вывела российских солдат и боевиков группы "Вагнер" из Сирии для участия в войне в Украине.