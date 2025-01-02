Про це в розмові з 24 Каналом розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пояснивши, що Кремль має на меті перекручувати правду.

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Росія прагне, аби Захід зменшив допомогу Україні

Насправді ж миру не хоче Росія, саме вона націлена на продовження збройної агресії. Однак їй важливо просувати наратив про те, що в бойових діях зацікавлена Україна, що наша держава хоче отримати більше зброї від партнерів і саме вона здійснює провокації, тому її, мовляв, Захід не повинен підтримувати.

Додатково до цього варто сказати про тему церкви, наративи про переслідування московського патріархату, а також тему корупції. Це основні складники зараз,

– зазначив Коваленко.

Невдала спроба Кремля щодо вкидів про мобілізацію

Є ще одна тема, яка просувалась Росією, але швидко згасла. Вона пов'язана з процесом мобілізації в Україні та намаганням Кремля видати це на Заході як порушення прав людини.

Зараз ця тема інформаційно ніяк не летить, немає жодного фідбеку,

– розповів Коваленко.

Вкид росіян під час повстання в Сирії

Крім того, інколи Росія пробує вкидати інформацію про те, що українська влада чи військові намагаються допомагати "терористам на Близькому Сході". Це країна-агресорка робила зокрема під час боротьби за режим сирійського диктатора Башара Асада, який врешті повстанці повалили.

В цей період росіяни просували те, що Україна начебто тренує терористів,

– повідомив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підсумував, що українська сторона взаємодіє з партнерами, інформує та використовує наявні можливості для того, щоб поширювати так звану контрпропаганду в країнах Заходу на користь України, щоб нівелювати російський вплив.