Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, объяснив, что у Кремля есть цель искажать правду.

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Россия стремится, чтобы Запад уменьшил помощь Украине

На самом деле мира не хочет Россия, именно она нацелена на продолжение вооруженной агрессии. Однако ей важно продвигать нарратив о том, что в боевых действиях заинтересована Украина, что наше государство хочет получить больше оружия от партнеров и именно оно осуществляет провокации, поэтому его, мол, Запад не должен поддерживать.

Дополнительно к этому стоит сказать о теме церкви, нарративы о преследовании московского патриархата, а также теме коррупции. Это основные составляющие сейчас,

– отметил Коваленко.

Неудачная попытка Кремля по вбросам о мобилизации

Есть еще одна тема, которая продвигалась Россией, но быстро угасла. Она связана с процессом мобилизации в Украине и попыткой Кремля выдать это на Западе как нарушение прав человека.

Сейчас эта тема информационно никак не летит, нет никакого фидбека,

– рассказал Коваленко.

Вброс россиян во время восстания в Сирии

Кроме того, иногда Россия пробует вбрасывать информацию о том, что украинская власть или военные пытаются помогать "террористам на Ближнем Востоке". Это страна-агрессор делала в частности во время борьбы за режим сирийского диктатора Башара Асада, который в конце концов повстанцы свергли.

В этот период россияне продвигали то, что Украина якобы тренирует террористов,

– сообщил Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подытожил, что украинская сторона взаимодействует с партнерами, информирует и использует имеющиеся возможности для того, чтобы распространять так называемую контрпропаганду в странах Запада в пользу Украины, чтобы нивелировать российское влияние.