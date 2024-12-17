Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ постпреда Росії в ООН Васілія Небензі. Він розкритикував зусилля президента України Володимира Зеленського закінчити війну.

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У Росії образилися на відмову від "різдвяного перемир'я"

"Росію не влаштують жодні сценарії із заморожуванням конфлікту в Україні. Нам таке не підходить", – заявив Небензя.

Він назвав ініціативи Зеленського "псевдомирними". Путінський посіпака також заявив, що зусилля українського президента – "димова завіса перед черговою ескалацією", натякаючи на операцію ЗСУ на Курській області.

Той вважає, що цим Україна нібито робить спробу "купити час для посилення боротьби з Росією та отримання нової військової допомоги".

Постпред Росії ще й наголосив, що жодної мови про роль НАТО у врегулюванні в Україні бути не може. За його словами, Кремль піде на переговори лише з тими, хто готовий "прийняти реальність і закінчити війну".

Схоже, причиною таких заяв стала образа на те, що майже вся Європа проігнорувала запропоноване Угорщиною "різдвяне перемир'я".

"Небажання Києва рухатися до миру виявилося у відмові від пропозиції Угорщини щодо встановлення різдвяного припинення вогню", – заявив Небензя.

Нагадаємо, що угорська влада також образилася, що світ проігнорував її пропозицію. Ідею про "різдвяне перемир'я" підтримали лише у Словаччині.