Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление постпреда России в ООН Василия Небензи. Он раскритиковал усилия президента Украины Владимира Зеленского закончить войну.

Смотрите также Россия использует Совет Безопасности как основной фронт своей информационной спецоперации

В России обиделись на отказ от "рождественского перемирия"

"Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине. Нам такое не подходит", – заявил Небензя.

Он назвал инициативы Зеленского "псевдомирными". Путинский приспешник также заявил, что усилия украинского президента – "дымовая завеса перед очередной эскалацией", намекая на операцию ВСУ на Курской области.

Тот считает, что этим Украина якобы делает попытку "купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи".

Постпред России еще и подчеркнул, что никакой речи о роли НАТО в урегулировании в Украине быть не может. По его словам, Кремль пойдет на переговоры только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".

Похоже, причиной таких заявлений стала обида на то, что почти вся Европа проигнорировала предложенное Венгрией "рождественское перемирие".

"Нежелание Киева двигаться к миру проявилось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня", – заявил Небензя.

Напомним, что венгерские власти также обиделась, что мир проигнорировал ее предложение. Идею о "рождественском перемирии" поддержали только в Словакии.