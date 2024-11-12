Ціна трохи впала: за скільки сьогодні можна купити 100 євро
12 листопада 2024, 19:09Читать новость на русском
Євро значно знизилося в ціні в банках, а на чорному ринку спостерігається схожа тенденція. Водночас в обмінниках європейська валюта трохи подорожчала.
Скільки коштує 100 євро сьогодні
Ціна за 100 євро буде варіюватися залежно від того, купувати їх у банку, в обмінниках чи на чорному ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну.
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Станом на ранок 12 листопада, за даними Мінфіну, курс євро в банках:
- Купівля – 44,13 гривні (-17 копійок);
- Продаж – 44,77 гривні (-18 копійок.)
На чорному ринку:
- Купівля – 44,60 гривні (-10 копійок);
- Продаж – 44,70 гривні (-20 копійок).
В обмінниках:
- Купівля – 44,40 гривні (-10 копійок);
- Продаж – 44,77 гривні (+7 копійок).
Отже, 100 євро в такому разі коштуватиме:
- У банках: 4 477 гривень;
- На чорному ринку: 4 470 гривень;
- В обмінниках: 4 477 гривень.