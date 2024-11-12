Ціна трохи впала: за скільки сьогодні можна купити 100 євро

Євро значно знизилося в ціні в банках, а на чорному ринку спостерігається схожа тенденція. Водночас в обмінниках європейська валюта трохи подорожчала.

Скільки коштує 100 євро сьогодні

Ціна за 100 євро буде варіюватися залежно від того, купувати їх у банку, в обмінниках чи на чорному ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну.

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Станом на ранок 12 листопада, за даними Мінфіну, курс євро в банках:

Купівля – 44,13 гривні (-17 копійок);

Продаж – 44,77 гривні (-18 копійок.)

На чорному ринку:

Купівля – 44,60 гривні (-10 копійок);

Продаж – 44,70 гривні (-20 копійок).

В обмінниках:

Купівля – 44,40 гривні (-10 копійок);

Продаж – 44,77 гривні (+7 копійок).

Отже, 100 євро в такому разі коштуватиме: