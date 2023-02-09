Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році

Станом на лютий цього року прогнозовані виплати за державним боргом збільшилися як за внутрішніми, так і за зовнішніми позиками. Точні цифри держборгу у лютому ще невідомі, проте ймовірно, що ця сума уже більша за річний ВПП.

У грудні 2022 року держборг склав 4, 071 трильйона гривень. З них на зовнішній борг прийшлося 2,6 трильйона, а на внутрішній 1,4 трильйона гривень.

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Згідно з лютневим оцінками, очікується, що за підсумками 2023 року Україна виплатить 679,4 мільярда гривень. Це на 20,9 мільярда більше ніж минулого місяця. З них:

548,1 мільярда підуть на погашення внутрішнього боргу. Сума на його обслуговування складе 209,6 мільярда гривень.

За зовнішнім боргом цього року планується сплатити 131,2 мільярда гривень, з яких 44,2 мільярда підуть на обслуговування.

Пікові виплати за держборгом припадуть на травень (108,3 мільярда), червень (91,2 мільярда) та листопад (89,9 мільярда).

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