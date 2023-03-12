Як змінилися пенсії по інвалідності після індексації

12 березня 2023, 18:34
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1 березня відбулася індексація пенсій, під яку потрапили майже усі пенсійні виплати в Україні. Розмір індексації склав майже 20%, а пенсії у середньому збільшилися на 400 – 700 гривень.

Як зміниться пенсія за інвалідністю

Розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, після індексації будуть не нижчими за:

  • для І групи – 8187,48 гривні;
  • для ІІ групи – 6 549,99 гривні;
  • для ІІІ групи і для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

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Пенсія з інвалідності у ліквідатора аварії на ЧАЕС не може бути нижчою:

для І групи (100%) – 13 376,21 гривні,
для ІІ групи (80%) – 10 700,97 гривні,
для ІІІ групи (60%) – 8025,73 гривні.

Який розмір пенсії за інвалідністю в Україні:

  • особам з інвалідністю І групи – 100 відсотків пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю ІІ групи – 90 відсотків пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю ІІІ групи – 50 відсотків пенсії за віком.

Кого можуть позбавити пенсії 

  • У Мінсоцполітики розробили законопроєкти, які можуть тимчасово позбавити громадян України пенсії.
  • Втратити кошти пенсіонери можуть, якщо співпрацюватимуть з агресором, вчинять державну зраду, чи сприятимуть насильницькій зміні влади.
Автор: Ольга Ожогіна