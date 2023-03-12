На скільки може збільшитися пенсія

Якщо на момент досягнення пенсійного віку та отримання необхідного пенсійного стажу людина вирішить відмовитися від пенсії і продовжити працювати, то з кожним місяцем пенсія збільшуватиметься. Щоправда, не кардинально.

Цікаво Деяких українців готуються тимчасово позбавити пенсій

За законом, у разі збільшення страхового стажу розмір пенсії збільшується:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до п’яти років;

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад п’ять років.

Тобто, якщо рік по досягненню пенсійного стажу не виходити на пенсію, то надбавка становитиме 6%, а якщо на два роки, то 12%. Якщо відстрочка складе 6 років, то основний розмір пенсії зросте на 54%.

Чи це вигідно пенсіонеру

Багато залежить від розміру пенсії. Але у більшості випадків брати відстрочку невигідно. Наприклад, якщо пенсія складає 4000, то відстрочивши її на рік ви отримуватимете 4240 гривень. При цьому втратиться 48 000 виплат, які можна було б отримувати протягом року.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію