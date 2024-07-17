Який стаж потрібен для отримання соціальної пенсії

Якщо особа досягла пенсійного віку, але не має достатнього страхового стажу, вона не може отримувати повноцінну пенсію. Замість цього їй призначають соціальну пенсію.

Який стаж потрібен для соціальної пенсії

Ті, хто не набрав достатньо років стажу, можуть претендувати на соціальну пенсію.

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Стандарти страхового стажу у 2024 році:

31 рік для пенсії в 60 років.

21 рік для пенсії в 63 роки.

15 років для пенсії в 65 років.

Щороку до 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу збільшується на один рік.

Що таке соціальна пенсія Соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середнім місячним доходом сім'ї на особу за останні шість місяців. Ця виплата не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи (3 028 гривень). Розрахунок соціальної пенсії переглядається кожні шість місяців залежно від змін у майновому стані та середньому доходу.

Як оформити соціальну пенсію

Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з пакетом документів, який включає: