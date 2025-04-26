Який стаж потрібен, щоб отримувати мінімальну пенсію

​У 2025 році в Україні для отримання пенсії за віком необхідно мати певний страховий стаж. Його кількість залежить від віку виходу на пенсію.

Скільки стажу треба для пенсії

Якщо особа має менше ніж 15 років страхового стажу, вона не має права на пенсію за віком, але може отримувати соціальну допомогу від держави, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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А для виходу на пенсію за віком потрібен такий стаж у 2025 році:

у 60 років – мінімум 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – від 22 до 31 року стажу;

у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

У 2025 році мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361 гривню. Однак, залежно від віку та наявного страхового стажу, можуть встановлюватися доплати, які збільшують розмір пенсійних виплат.

Зауважте! Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо бракує стажу

Якщо особі не вистачає страхового стажу для отримання пенсії, вона може:​

Продовжити працювати, щоб накопичити необхідний стаж.

Докупити стаж шляхом добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за відповідні періоди.

Для отримання детальної інформації та консультації рекомендується звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду України або скористатися електронним кабінетом на порталі ПФУ.