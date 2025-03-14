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Економіка Соцвиплати Якими мають бути зарплата і стаж для пенсії 10 000 гривень
14 березня, 13:09
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Якими мають бути зарплата і стаж для пенсії 10 000 гривень

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Для отримання пенсії 10 000 гривень потрібно мати заробітну плату, вдвічі більшу за середню по країні, і 25 років страхового стажу.
  • Якщо заробітна плата дорівнює середній по країні, для такої ж пенсії потрібно 50 років стажу.

Досягти пенсії у 10 тисяч гривень – завдання нелегке. Якщо людина отримувала лише середню заробітну плату, то щоб вийти на такий розмір пенсії, доведеться мати чималий стаж.

Від чого залежить розмір пенсії

Щоб мати пенсію в 10 000 гривень, потрібно не лише достатньо стажу, а й заробітну плату, вдвічі більшу за середню по країні, повідомляє 24 Канал.

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 У 2025 році пенсії в Україні нараховуються індивідуально, відповідно до двох основних чинників:

  • Рівень заробітної плати. Чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачувалися внески, тим більшим буде коефіцієнт для обчислення пенсії.
  • Тривалість страхового стажу. Враховується кількість років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала ЄСВ.
  • Середня зарплата по країні. Для розрахунку береться середній показник за три роки, що передують року виходу на пенсію.

Як порахувати розмір пенсії

Формула розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС

 У цій формулі:

  • СЗП – середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію;
  • ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);
  • КС – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік офіційної роботи).

Як розрахувати пенсію: приклад

Припустімо:

  • Середня зарплата по країні (СЗП) – 20 000 гривень;
  • Індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) – 2 (тобто людина заробляла удвічі більше за середню)
  • Бажана пенсія – 10 000 гривень.

Застосуємо формулу:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС

Підставимо значення:

  • 10 000 = 20 000 × 2 × КС (КС = 0,25)

Отже, щоб отримувати пенсію 10 000 гривень, за умови зарплати, що вдвічі вища за середню, необхідно мати 25 років страхового стажу (оскільки 1 рік = 1%).

До речі! А якщо заробітна плата була на рівні середньої по країні (ІКЗ = 1), тоді для такої ж пенсії потрібно вже 50 років стажу, що в реальному житті досягти практично неможливо.