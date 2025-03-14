Якими мають бути зарплата і стаж для пенсії 10 000 гривень

Досягти пенсії у 10 тисяч гривень – завдання нелегке. Якщо людина отримувала лише середню заробітну плату, то щоб вийти на такий розмір пенсії, доведеться мати чималий стаж.

Від чого залежить розмір пенсії

Щоб мати пенсію в 10 000 гривень, потрібно не лише достатньо стажу, а й заробітну плату, вдвічі більшу за середню по країні, повідомляє 24 Канал.

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У 2025 році пенсії в Україні нараховуються індивідуально, відповідно до двох основних чинників:

Рівень заробітної плати . Чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачувалися внески, тим більшим буде коефіцієнт для обчислення пенсії.

. Чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачувалися внески, тим більшим буде коефіцієнт для обчислення пенсії. Тривалість страхового стажу . Враховується кількість років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала ЄСВ.

. Враховується кількість років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала ЄСВ. Середня зарплата по країні. Для розрахунку береться середній показник за три роки, що передують року виходу на пенсію.

Як порахувати розмір пенсії

Формула розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС

У цій формулі:

СЗП – середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію;

ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);

КС – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік офіційної роботи).

Як розрахувати пенсію: приклад

Припустімо:

Середня зарплата по країні (СЗП) – 20 000 гривень;

– 20 000 гривень; Індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ) – 2 (тобто людина заробляла удвічі більше за середню)

– 2 (тобто людина заробляла удвічі більше за середню) Бажана пенсія – 10 000 гривень.

Застосуємо формулу:

Пенсія = СЗП × ІКЗ × КС

Підставимо значення:

10 000 = 20 000 × 2 × КС (КС = 0,25)

Отже, щоб отримувати пенсію 10 000 гривень, за умови зарплати, що вдвічі вища за середню, необхідно мати 25 років страхового стажу (оскільки 1 рік = 1%).

До речі! А якщо заробітна плата була на рівні середньої по країні (ІКЗ = 1), тоді для такої ж пенсії потрібно вже 50 років стажу, що в реальному житті досягти практично неможливо.