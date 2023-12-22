Втричі менше, ніж поляки: скільки готові витратити українські біженці на Різдво в Польщі
Джерело:Ewl
Війна в Україні досі триває. Відтак, для українських біженців дорога додому на різдвяні свята — неможлива або значно ускладнена, тому вони залишатимуться закордоном.
Зокрема, українські мігранти планують витратити на Різдво в Польщі в середньому 470 злотих — це близько 4,5 тисячі гривень. Це втричі менше, ніж середньостатистичний поляк.
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Про стало відомо із дослідження, що було проведено Міграційною платформою EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Скільки хочуть витратити на Різдво українці в Польщі
Дослідження показало, що мігранти в Польщі, зокрема, з України:
- 30%, або кожен третій опитуваний – планує витратити від 101 до 500 злотих (близько 960 – 4,8 тисячі гривень) на: продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва;
- 25%, або кожен четвертий – планує більші витрати;
- 9%, або кожен десятий – хоче витратити менш як 100 злотих (близько 955 гривень);
- 9% – не планують різдвяних витрат.
Відтак, на святкування Різдва у Польщі мігранти в середньому планують виділити близько 470 злотих (близько 4,5 тисячі гривень). В той час, як середньостатистичний поляк планує витратити втричі більше – 1490 злотих (близько 14,2 тисячі гривень).
Можна говорити про скромне Різдво для мігрантів у Польщі. Попри те, що більшість іноземців у Польщі працюють і заробляють гроші, багато з них вважають за краще заощадити на святах, щоб надіслати більше грошей своїм сім’ям, які залишилися на батьківщині. Це дуже важливо, особливо щодо біженців з України, які, як показує наше дослідження, не лише підтримують своїх близьких в Україні, а й охоче жертвують кошти на потреби ЗСУ чи на збір допомоги українським військовим,
– коментує прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.
Які страви польської кухні – улюблені
Серед улюблених страв традиційної польської різдвяної кухні було названо:
- вареники з капустою та грибами — 28% респондентів;
- грибний суп — 26%;
- кутя – 26%;
- сирник – 26%;
- маковий пиріг – 26%;
- традиційний польський борщ з «вушками» — 11%;
- бігос – 11%;
- рибний холодець – 10%.