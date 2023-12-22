Втрое меньше поляков: сколько готовы потратить украинские беженцы на Рождество в Польше
Источник:Ewl
Война в Украине продолжается. Следовательно, для украинских беженцев дорога домой на рождественские праздники - невозможна или значительно усложнена, поэтому они будут оставаться за границей.
В частности, украинские мигранты планируют потратить на Рождество в Польше в среднем 470 злотых – это около 4,5 тысячи гривен. Это в три раза меньше среднестатистического поляка.
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Об этом стало известно из исследования, проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
Сколько хотят потратить на Рождество украинцы в Польше
Исследование показало, что мигранты в Польше, в том числе из Украины:
- 30%, или каждый третий опрашиваемый – планирует потратить от 101 до 500 злотых (около 960-4,8 тысяч гривен) на: продукты, подарки и путешествия, относящиеся к празднованию Рождества;
- 25%, или каждый четвертый – планирует большие затраты;
- 9%, или каждый десятый – хочет потратить менее 100 злотых (около 955 гривен);
- 9% – не планируют рождественских расходов.
Следовательно, на празднование Рождества в Польше мигранты в среднем планируют выделить около 470 (около 4,5 тысяч гривен). В то время как среднестатистический поляк планирует потратить втрое больше – 1490 злотых (около 14,2 тысяч гривен).
Можно говорить о скромном Рождестве для мигрантов в Польше. Несмотря на то, что большинство иностранцев в Польше работают и зарабатывают деньги, многие предпочитают сэкономить на праздниках, чтобы прислать больше денег своим семьям, оставшимся на родине. Это очень важно, особенно в отношении беженцев из Украины, которые, как показывает наше исследование, не только поддерживают своих близких в Украине, но и охотно жертвуют средства на нужды ВСУ или сбор помощи украинским военным,
– комментирует пресс-секретарь Миграционной платформы EWL, Анатолий Зимнин.
Какие блюда польской кухни – любимые
Среди любимых блюд традиционной польской рождественской кухне было названо:
- вареники с капустой и грибами – 28% респондентов;
- грибной суп – 26%;
- кутья – 26%;
- сырник – 26%;
- маковый пирог – 26%;
- традиционный польский борщ с «ушками» - 11%;
- бигос – 11%;
- рыбный студень – 10%.