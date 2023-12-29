Масована ракетна атака обійшлася Росії в понад мільярд доларів

Масована ракетна атака, яку Росія здійснила вночі та вранці 29 грудня, коштувала близько 1,273 мільярда доларів. Засоби ураження, якими "вдарила" країна-агресор, коштують десятки мільйонів доларів.

За даними Командування Повітряних сил, під час обстрілу Росія випустила 36 "Шахедів", щонайменше 90 крилатих ракет, 8 крилатих ракет, 14 балістичних ракет, 5 "Кинджалів", 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну ракету Х-59.

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Скільки коштували ракети, які випустила Росія

Гіперзвукова ракета "Кинджал" Х-47 оцінюється від 10 мільйонів доларів і вище. Тому, загальна вартість п'яти запусків становила близько 50 мільйонів доларів.

Іранські ударні дрони Shahed-136/131, відповідно до інформації з відкритих джерел, коштують від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за одиницю, що робить мінімальну вартість 36 таких БпЛА близько 720 тисяч доларів.

За даними Forbes, вартість кожної ракети Х-101 складає 13 мільйонів доларів, з сумарною вартістю випущених ракет у 1,17 мільярда доларів. А ракета Х-22 оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів, загальна вартість випущених ракет становить 8 мільйонів доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може вартувати близько 3 мільйонів доларів, з загальною вартістю всіх запусків у 42 мільйони доларів.

Згідно з іншою інформацією від Forbes, вартість однієї ракети Х-31П та Х-59 становить по 0,5 мільйона доларів, що робить загальну вартість 2,5 мільйони доларів.

! В загальному ракети та безпілотники, запущені по Україні в ніч та ранок 29 грудня, коштували Росії приблизно 1 мільярд 273 мільйони 220 тисяч доларів.