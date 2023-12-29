По данным Командования воздушных сил, время обстрела Россия выпустила 36 "Шахедов", по меньшей мере 90 крылатых ракет, 8 крылатых ракет, 14 баллистических ракет, 5 "Кинжалов", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59.

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Сколько стоили ракеты, выпущенные Россией.

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" Х-47 оценивается в стоимость от 10 миллионов баксов и выше. Поэтому общая стоимость пяти запусков составила около 50 миллионов долларов.

Иранские ударные дроны Shahed-136/131, согласно информации из открытых источников, стоят от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за единицу, что производит минимальную стоимость 36 таких БпЛА около 720 тысяч долларов.

По данным Forbes, стоимость каждой ракеты Х-101 составляет 13 миллионов долларов с суммарной стоимостью выпущенных ракет в 1,17 миллиарда долларов. А ракета Х-22 оценивается примерно в 1 миллион долларов, общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 миллионов долларов.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить около 3 миллионов долларов с общей стоимостью всех запусков в 42 миллиона долларов.

Согласно другой информации от Forbes, стоимость ракет Х-31П и Х-59 составляет по 0,5 миллиона долларов, что производит общую стоимость 2,5 миллиона долларов.

Заметьте ! Общая стоимость ракет и беспилотников, запущенных по Украине в ночь и утро 29 декабря, стоила России примерно 1 миллиард 273 миллиона 220 тысяч долларов.