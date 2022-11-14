Вартість війни: скільки Україна втратила з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабної війни Росія розбомбила сотні українських підприємств та пошкодила 40% енергетичної інфраструктури. Проте український бізнес намагається вижити, переміщаючи потужності у більш безпечні регіони та знаходячи альтернативні рішення.

Орієнтовні втрати валового внутрішнього продукту України від війни складуть 33 – 35% у 2022 році. Такі цифри назвав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає 24 канал.

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Рівень ділової активності після повномасштабного вторгнення змістився. Якщо до повномасштабної війни валова додана вартість формувалася переважно у східній та центральній частинах України, то зараз фокус змістився на західні області та Київ. Бізнес здійснює релокацію, шукаючи більш безпечні місця для розташування.

Деокуповані території потребують підтримки держави на відновлення життєдіяльності та ділової активності. Для цього, за словами Марченко, державою було спрямовано 24 мільярди гривень.

Скільки українців залишилось без роботи

Війна мала колосальний вплив на зайнятість населення по всій країні. За даними останніх опитувань, близько 40% українців, втратили роботу після вторгнення, тоді як половина працевлаштованих зіштовхнулася зі скороченням заробітної платні.

Тож, звичайно, люди, тобто дехто з них, втратили свій дохід, і багато хто втратив купівельну спроможність через інфляцію. Багато хто був змушений змінити місце проживання,

– зазначила економістка аналітичної платформи "Вокс Україна" Ілона Сологуб

За словами експертки, основні економічні задачі, які стоять перед українським урядом, це збереження макроекономічної стабільності та збирання податків для продовження оплати найнеобхідніших послуг.

Як прогнозує Нацбанк, надалі безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові наслідки війни. У наступному році очікується повернення економіки до зростання, а інфляційної динаміки – до зниження.

Ризики зупинки підприємств

З грудня можуть збільшити тарифи на передачу та розподіл електроенергії. Тариф на передачу може зрости на 9%, у порівнянні з чинним – з 345,64 гривні до 377,18 гривні за мегават-годину.

Через підняття ціни деякі українські підприємства можуть зупинити виробництво: