Хто після 65 років не отримає доплату до пенсії

Українські пенсіонери можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Вік виходу на заслужений відпочинок та кількість набутого стажу впливають на розмір пенсійної виплати.

Чому пенсіонер може не отримати доплати до пенсії

Деякі українці не мають права на отримання пенсії через набуття недостатньої кількості стажу. Як пояснюють у ПФУ, для кожного віку ця норма своя.

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Цьогоріч мінімально необхідна кількість стажу для виходу на пенсію така:

щоб піти на пенсію у 60 років необхідно мати 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Якщо особа не встигла у 65 років набути хоча б 15 років стажу, вона не може отримувати пенсію і, відповідні надбавки та доплати. Натомість такі громадяни мають право на спеціальну грошову допомогу. Така виплата має назву соціальна пенсія.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. При цьому, ця виплата не може бути більша ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 3 028 гривень).