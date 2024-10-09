Почему пенсионер может не получить доплаты к пенсии

Некоторые украинцы не имеют права на получение пенсии из-за приобретения недостаточного количества стажа. Как объясняют в ПФУ, для каждого возраста эта норма своя.

Читайте также Россия скрывает реальный курс рубля и инфляцию: что происходит с экономикой страны

В этом году минимально необходимое количество стажа для выхода на пенсию таково:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Если лицо не успело в 65 лет приобрести хотя бы 15 лет стажа, оно не может получать пенсию и, соответствующие надбавки и доплаты. Зато такие граждане имеют право на специальную денежную помощь. Такая выплата называется социальная пенсия.

Обратите внимание! Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. При этом, эта выплата не может быть больше чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 3 028 гривен).