Росія заробляє на транзиті газу в 10 – 11 разів більше, ніж Україна

Росія щорічно заробляє близько 11 мільярдів доларів на експорті енергоносіїв через територію України. Водночас сама Україна отримує за транзит лише 1 мільярд доларів.

Скільки заробляють на транзиті Росія та Україна

Колишній керівник оператора ГТС України Сергій Макогон розповів, що Росія щороку заробляє близько 6 мільярдів на поставках нафти й близько 5 мільярдів на газу.

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Україна отримує за транзит десь мільярд. Тобто вони заробляють в 10 або в 11 разів більше, ніж Україна,

– пояснив Макогон.

За його словами, санкції вже дають свій ефект. Газпром заявив, що за перше півріччя зазнав збитків на пів трильйона рублів, і це вперше за 20 чи 30 років. А нині в Росії обговорюють підвищення цін на газ для населення, що вже стало соціальним питанням.

Сергій Макогон додає, що росіяни починають розуміти наслідки цієї війни.

Але зрозуміють ще краще, коли почнуть зростати ціни на газ та бензин, що вже збільшуються через наші атаки на їхні нафтопереробні заводи. Це працюватиме на нас, на нашу перемогу,

– пояснює він.

Цікаво! Угоду про транзит російського газу до Європи було підписано між Україною та Газпромом наприкінці 2019 року. Вона діє до 31 грудня 2024 року за принципом "качай або плати". Це означає, що Газпром зобов’язаний оплатити транзит через газотранспортну систему України не менше ніж 40 мільярдів кубометрів у 2021 − 2024 роках, незалежно від фактичних обсягів поставок.