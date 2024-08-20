Чому план Росії не склався

Монголія, через територію якої мала пройти труба довжиною 2,5 тисячі кілометрів, не включила газопровід Газпрому до плану національного розвитку до 2028 року.

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Згідно з матеріалом, Росія пропонувала Монголії не лише доходи від транзиту, але й газ із трубопроводу, проєктна потужність якого складає 50 мільярдів кубометрів на рік.

Проте Москві не вдалося домовитися з Пекіном, як повідомив колишній член Ради безпеки Монголії Мунхнара Байарлхавга.

Ми вступаємо в довгу паузу, оскільки Москва більше не вірить, що може отримати від Пекіна угоду, яку хоче, і, ймовірно, проєкт відкладається до кращих часів,

– зазначив Мунхнара Байарлхавга.

Контекст

У 2022 році Путін запропонував Сі Цзіньпіну збільшити закупівлі російського газу до 100 мільярдів кубометрів на рік, щоб компенсувати втрату європейського ринку для Газпрому.

Однак голова КНР так і не дав згоду на будівництво. Основною перешкодою стала ціна. Китай вимагав знизити її до внутрішньоросійського рівня, близько 60 доларів за тисячу кубометрів, що вчетверо дешевше, ніж теперішня ціна російського газу для Китаю – 260 доларів за тисячу кубометрів через трубопровід "Сила Сибіру-1".

До речі! Наприкінці 2023 року російська влада заявляла, що проєкт "Сила Сибіру-2" перебуває на високому етапі готовності та що проєктну документацію буде затверджено вже в першому кварталі 2024 року.