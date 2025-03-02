Які зарплати та надбавки мають вчителі у 2025 році
- Середня зарплата вчителя в Україні становить приблизно 13 000 гривень, а додаткові надбавки можуть значно збільшувати дохід.
- У 2025 році вчителі отримуватимуть обов’язкові надбавки за вислугу років, престижність праці, а також додаткову щомісячну надбавку за роботу в складних умовах.
Проте основний дохід педагогів складається не лише з посадового окладу. Значну частину виплат формують різноманітні надбавки та доплати, без яких зарплата вчителів могла б бути навіть нижчою за встановлений мінімум.
Які оклади та надбавки мають вчителі
Вчителі можуть розраховувати на додаткові виплати за стаж, категорію, класне керівництво та інші заслуги, передає 24 Канал з посиланням на видання Новини.LIVE.
Читайте також Пенсія по втраті годувальника: суми та умови виплат для українців у 2025 році
Середня зарплата вчителя в Україні становить приблизно 13 000 гривень. Але саме завдяки додатковим надбавкам і доплатам їхній дохід може значно збільшитися.
Серед обов'язкових доплат для вчителів у 2025 році є:
Доплата за вислугу років. Вона додається до посадового окладу у вигляді відсотка, який залежить від стажу роботи. Наприклад, при стажі понад 3 роки – це 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30%.
Надбавка за престижність праці. Ця виплата може становити від 5% до 30% від окладу, а її конкретний розмір визначає керівник школи.
Інші надбавки вчителям
Крім цього, у 2025 році для педагогів, які працюють у складних умовах, введено додаткову щомісячну надбавку. Це стало можливим завдяки урядовій постанові № 1286 від 8 листопада 2024 року.
Розмір цієї доплати залежить від фінансових можливостей Державного бюджету та призначається за роботу в несприятливих умовах праці:
- З 1 січня 2025 року розмір такої доплати становить 1 000 гривень на місяць без податкового навантаження.
- А вже з 1 вересня ця сума зросте до 2 000 гривень щомісяця.
Видатки на ці виплати передбачено бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти".
Зауважте! Крім обов’язкових доплат, вчителі можуть розраховувати й на премії. Їхній розмір та умови надання визначає керівництво школи на підставі внутрішніх положень закладу. Премії зазвичай залежать від особистого внеску педагога у загальні результати роботи школи.