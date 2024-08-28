Потрібно знати всім: який показник тепер використовується для розрахунку пенсії

28 серпня 2024, 16:02
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

ПФУ уточнив розмір середніх зарплат, які використовуються для розрахунків пенсії. Сталі відомі дані за II квартал 2024 року.

Яка середня зарплата враховується при розрахунках

У січні 2024 середня зарплата, з якої сплачено страхові внески, складала 14 974,56 гривні. А уже у червні це значення сягнуло 18 806,63 гривні.

Читайте також Пенсія по інвалідності чи за віком: що краще обрати для максимальних виплат

Тобто за пів року такий показник зріс на 3 832,07. Загалом протягом 6 місяців 2024 року середня заробітна плата змінювалась так:

  • у лютому цей показник складав 15 267,60 гривень;
  • у березні він зріс до 15 433,98 гривні;
  • у квітні – 16 847,98 гривні;
  • у травні – 17 178,87 гривні.

Нагадаємо! Для розрахунку пенсії використовується єдина формула. Розмір виплати це середня зарплата за останні 3 роки перед виходом на заслужений відпочинок, помножена на коефіцієнт страхового стажу. З покроковим алгоритмом розрахунку ви можете ознайомитись тут.