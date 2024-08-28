Потрібно знати всім: який показник тепер використовується для розрахунку пенсії

ПФУ уточнив розмір середніх зарплат, які використовуються для розрахунків пенсії. Сталі відомі дані за II квартал 2024 року.

Яка середня зарплата враховується при розрахунках

У січні 2024 середня зарплата, з якої сплачено страхові внески, складала 14 974,56 гривні. А уже у червні це значення сягнуло 18 806,63 гривні.

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Тобто за пів року такий показник зріс на 3 832,07. Загалом протягом 6 місяців 2024 року середня заробітна плата змінювалась так:

у лютому цей показник складав 15 267,60 гривень;

у березні він зріс до 15 433,98 гривні;

у квітні – 16 847,98 гривні;

у травні – 17 178,87 гривні.

Нагадаємо! Для розрахунку пенсії використовується єдина формула. Розмір виплати це середня зарплата за останні 3 роки перед виходом на заслужений відпочинок, помножена на коефіцієнт страхового стажу. З покроковим алгоритмом розрахунку ви можете ознайомитись тут.