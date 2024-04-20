Як розраховується пенсія за віком

Для визначення пенсії за віком використовується універсальна формула. Щоб нею скористатися необхідно розрахувати декілька величин.

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Зараз пенсія за віком визначається як коефіцієнт заробітної плати помножений на коефіцієнт страхового стажу: П = ЗП х КС

Для визначення цих величин є інші формули. Зокрема коефіцієнт страхового стажу розраховується так: КС = (СМ х ВС) / (100% х 12)

Розшифровка вказаних абревіатур:

"КС" – коефіцієнт страхового стажу;

"СМ" – сума місяців страхового стажу;

"ВС" – величина оцінки страхового стажу за 1 рік.

Зверніть увагу! Сума місяців страхового стажу – час роботи особи, протягом якого сплачувались страхові внески.

Як розрахувати коефіцієнт заробітної плати

Фактично коефіцієнт заробітної плати розраховується як співвідношення середньої зарплати особи до середньої виплати по всій країні. Для цього, беруться показники за 3 роки перед призначенням пенсії.

До прикладу, уявимо, що громадянин мав виплати 30 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні 15 тисяч гривень. У такому випадку, коефіцієнт становить 2.

Тобто для розрахунків потрібно: