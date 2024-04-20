Як розраховується пенсія за віком
Для визначення пенсії за віком використовується універсальна формула. Щоб нею скористатися необхідно розрахувати декілька величин.
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Зараз пенсія за віком визначається як коефіцієнт заробітної плати помножений на коефіцієнт страхового стажу: П = ЗП х КС
Для визначення цих величин є інші формули. Зокрема коефіцієнт страхового стажу розраховується так: КС = (СМ х ВС) / (100% х 12)
Розшифровка вказаних абревіатур:
- "КС" – коефіцієнт страхового стажу;
- "СМ" – сума місяців страхового стажу;
- "ВС" – величина оцінки страхового стажу за 1 рік.
Як розрахувати коефіцієнт заробітної плати
Фактично коефіцієнт заробітної плати розраховується як співвідношення середньої зарплати особи до середньої виплати по всій країні. Для цього, беруться показники за 3 роки перед призначенням пенсії.
До прикладу, уявимо, що громадянин мав виплати 30 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні 15 тисяч гривень. У такому випадку, коефіцієнт становить 2.
Тобто для розрахунків потрібно:
- вирахувати середню зарплату особи за останні 3 роки перед оформленням пенсії;
- визначити середню зарплату в Україні за ті ж 3 роки;
- поділити виплату особи на середню по всій країні.