Как рассчитывается пенсия по возрасту
Для определения пенсии по возрасту используется универсальная формула. Чтобы ею воспользоваться необходимо рассчитать несколько величин.
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Сейчас пенсия по возрасту определяется как коэффициент заработной платы умноженный на коэффициент страхового стажа: П = ЗП х КС
Для определения этих величин есть другие формулы. В частности коэффициент страхового стажа рассчитывается так: КС = (СМ х ВС) / (100% х 12)
Расшифровка указанных аббревиатур:
- "КС" – коэффициент страхового стажа;
- "СМ" – сумма месяцев страхового стажа;
- "ВС" – величина оценки страхового стажа за 1 год.
Как рассчитать коэффициент заработной платы
Фактически коэффициент заработной платы рассчитывается как соотношение средней зарплаты лица к средней выплате по всей стране. Для этого, берутся показатели за 3 года перед назначением пенсии.
К примеру, представим, что гражданин имел выплаты 30 тысяч гривен, а средняя зарплата в Украине 15 тысяч гривен. В таком случае, коэффициент составляет 2.
То есть для расчетов нужно:
- высчитать среднюю зарплату лица за последние 3 года перед оформлением пенсии;
- определить среднюю зарплату в Украине за те же 3 года;
- поделить выплату лица на среднюю по всей стране.