Яку пенсію краще обрати в Україні

В Україні заборонено отримувати дві пенсії одночасно, тому особа, яка має право на декілька виплат, може вибрати лише одну. При виборі пенсійного забезпечення для осіб з інвалідністю I або II груп важливо враховувати вік і страховий стаж.

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Річ у тім, що виплати на основі інвалідності I та II групи можуть виявитися вигіднішими, ніж стандартна пенсія за віком. Водночас для осіб з інвалідністю III групи краще обрати пенсію за віком, оскільки виплати на підставі інвалідності в такому випадку будуть складати лише 50% від стандартної пенсії.

Зауважте! Якщо пенсіонер вирішить змінити вид своєї пенсії, йому необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Нові виплати розпочнуть нарахування з дати подання заяви, використовуючи вже наявні в пенсійній справі документи. Окрім того, буде врахована інформація про трудовий стаж або заробіток, навіть якщо ці дані раніше не були внесені до пенсійної справи.