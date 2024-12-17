У січні пенсії деяких громадян зростуть: кого стосуватиметься збільшення

У січні деякі пенсіонери зможуть отримати збільшені виплати. Таким особам нарахують спеціальну доплату.

Хто зможе отримати цю доплату

Вікова доплата залежить від віку особи, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Умовами для отримання цієї доплати є:

особа сягнула 70 років;

отримує пенсію за віком;

має щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Який розмір цієї доплати

Ця доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень. Її розмір залежить від віку особи: