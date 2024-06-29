Скорочення пенсії на 20%: що потрібно знати працюючим пенсіонерам

Частина українців продовжує працювати, попри вихід на пенсію. Робота у цей період прямо впливає на розмір пенсійних виплат.

Як на виплати впливає працевлаштування

Якщо пенсіонер працевлаштовується після виходу на пенсію, він зобов'язаний повідомити про це ПФУ. Інакше Пенсійний фонд може ввести штрафні санкції.

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На повідомлення ПФУ пенсіонер має 10 днів. Сповіщати Пенсійний фонд потрібно і про початок підприємницької діяльності.

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Які наслідки неповідомлення ПФУ

Якщо пенсіонер звільняється або ж завершує підприємницьку діяльність, про це також потрібно сповіщати ПФУ. Після визнання особи непрацюючою, пенсія стане більшою.

Пенсіонер, який не повідомляє ПФУ про працевлаштування своєчасно, зобов'язаний компенсувати надмірно виплачені кошти. Особа може добровільно повернути гроші або ж її змусять це зробити у примусовому порядку. ПФУ має право відраховувати до 20% від пенсійних виплат, щоб компенсувати втрати.

Надати вказану інформацію можна як у відділенні Пенсійного фонду, так і дистанційно. Для цього можна скористатись електронним порталом ПФУ.