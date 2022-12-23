Росія може скоротити видобуток нафти, – Bloomberg

Видобуток може скоротитися на початку 2023 року у відповідь на обмеження країн G7 цін на експорт сирої нафти.

Скорочення видобутку: причини

За словами віцепрем'єр-міністр країни-агресорки Олександра Новака, Росія може скоротити видобуток нафти на 500 – 700 тисяч барелів на день на початку 2023 року. Усе через обмеження цін на експорт сирої нафти країнами G7.

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Ми спробуємо знайти спільну мову з нашими колегами, щоб запобігти таким ризикам. Але зараз ми воліємо ризикнути скороченням виробництва, ніж дотримуватися політики продажів відповідно до порогу,

– сказав Новак в інтерв'ю російському ЗМІ.

Хоча він назвав потенційне скорочення видобутку "незначним", та все ж воно може спричинити напруження на світовому ринку нафти.

Крім того, Росія заявила, що не буде продавати свою нафту покупцям і країнам, які використовують західне обмеження ціни. За словами Новака, російські виробники можуть перенаправити свій експорт на конкуруючі ринки, включаючи Азію, оскільки російські енергоносії все ще користується великим попитом.

Ціни на нафту

що з 5 грудня G7 та Європейський Союз обмежили у ціні в розмірі 60 доларів за барель імпорт російської сирої нафти. З 5 лютого 2023 року санкції набудуть чинності на усі нафтопродукти Росії.

За останні два тижні ціни на нафту підскочили. Марка Brent торгується майже на рівні 82 доларів за барель.

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А от, наприклад, ринкова ціна на російську нафту марки Urals, яку доставляли з її західних портів і яка здебільшого йшла в Європу до вторгнення в Україну, наразі значно нижча за ліміт.

за перший повний тиждень після обмеження ціни на нафту морський експорт Росії впав на 54% до 1,6 мільйона барелів на день, згідно з даними про судноплавство, зібраними Bloomberg.