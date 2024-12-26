Ціни на автогаз в Україні суттєво зростають

Скраплений газ продовжує дорожчати. Це відбувається напередодні зростання акцизу з 1 січня 2025 року.

Ціни на автогаз в Україні

Так 25 грудня на Українській енергетичній біржі його вартість збільшилася на 1 833 гривень/тону, до 55 606 гривень/тону, пише 24 канал з посиланням на Enkorr.

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Зокрема трейдери одразу відреагували на торги. Вони збільшили вартість пропозицій на 300-1 000 гривень/тону. Однак більшість учасників торгів не розраховувала на таке зростання.

В одній із великих паливних мереж розповіли, що по Києву були пропозиції за 56 000 гривень/тону і нижче. Тому вони не чекали, що аукціонні ціни перевищать 55 500 гривень/тону.

Інший учасник торгів сказав, що попит розігнав ціну, але через те, що "всі з газом і термін вивозу до 31 грудня", на певних обсягах торги зупинилися. Тому залишки, які складають близько 30 лотів, уже продавали за 53 510-54 500 гривень/тону.

Представник паливних компаній пояснив, що причин для такого зростання може бути кілька, зокрема серед них:

зменшення постачань найближчим часом;

зростання акцизу з 1 січня.

Станом на зараз на ринку ресурсу більше, ніж достатньо. Однак минулого тижня імпорт продукту зріс на 13%, якщо порівнювати з тижнем раніше.

Зауважте! У січні трейдери розраховують на зниження імпортних цін. Проте зростання акцизу на 25 євро/1 000 літр (майже 2 500 гривень/тонн) може його нівелювати.