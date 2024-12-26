Цены на автогаз в Украине

Так 25 декабря на Украинской энергетической бирже его стоимость увеличилась на 1 833 гривен/тонну, до 55 606 гривен/тонну, пишет 24 канал со ссылкой на Enkorr.

Читайте также Топливо в 2025 году: ждать ли подорожания бензина и дизеля

В частности трейдеры сразу отреагировали на торги. Они увеличили стоимость предложений на 300-1 000 гривен/тонну. Однако большинство участников торгов не рассчитывали на такой рост.

В одной из крупных топливных сетей рассказали, что по Киеву были предложения по 56 000 гривен/тонну и ниже. Поэтому они не ожидали, что аукционные цены превысят 55 500 гривен/тонну.

Другой участник торгов сказал, что спрос разогнал цену, но из-за того, что "все с газом и срок вывоза до 31 декабря", на определенных объемах торги остановились. Поэтому остатки, которые составляют около 30 лотов, уже продавали по 53 510-54 500 гривен/тонну.

Представитель топливных компаний объяснил, что причин для такого роста может быть несколько, в частности среди них:

уменьшение поставок в ближайшее время;

рост акциза с 1 января.

По состоянию на сейчас на рынке ресурса больше, чем достаточно. Однако на прошлой неделе импорт продукта вырос на 13%, если сравнивать с неделей ранее.

Заметьте! В январе трейдеры рассчитывают на снижение импортных цен. Однако рост акциза на 25 евро/1 000 литр (почти 2 500 гривен/тонн) может его нивелировать.