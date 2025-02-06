У Словаччині заявили, що не розраховують на постачання російського газу через Україну

Словацька компанія SPP спростувала інформацію про створення дочірньої компанії в Україні для організації транзиту російського газу. У компанії заявили, що розраховують на постачання через "Турецький потік".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на SPP у коментарі "РБК-Україна".

Дивіться також У ЄС хочуть відмовитися від російського газу: вже є план дій

Чи розраховують у Словаччині на транспортування газу через Україну

На запитання щодо мети створення "дочки" в Україні та можливого отримання нею ліцензій, у SPP відповіли, що обрали інший маршрут для постачання газу.

Компанія "Газпром експорт" частково відновила постачання газу в СПП за південним маршрутом через "Турецький потік" та Угорщину в Словаччину. Передбачається, що поставки можуть поступово, протягом весни, вийти на рівень, який забезпечить достатній обсяг природного газу на наступний період,

– ідеться в коментарі SPP.

Нагадаємо, що від 1 лютого енергетична компанія SPP розпочала імпорт російського газу до Словаччини через "Турецький потік". Наразі обсяги поставок цим маршрутом не розкриваються, але з квітня вони мають зрости удвічі.