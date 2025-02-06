Сообщает 24 Канал со ссылкой на SPP в комментарии "РБК-Украина".

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Рассчитывают ли в Словакии на транспортировку газа через Украину

На вопрос о цели создания "дочки" в Украине и возможного получения ею лицензий, в SPP ответили, что выбрали другой маршрут для поставок газа.

Компания "Газпром экспорт" частично возобновила поставки газа в СПП по южному маршруту через "Турецкий поток" и Венгрию в Словакию. Предполагается, что поставки могут постепенно, в течение весны, выйти на уровень, который обеспечит достаточный объем природного газа на следующий период,

– говорится в комментарии SPP.

Напомним, что с 1 февраля энергетическая компания SPP начала импорт российского газа в Словакию через "Турецкий поток". Сейчас объемы поставок по этому маршруту не раскрываются, но с апреля они должны вырасти вдвое.