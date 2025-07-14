Словаччина може підтримати нові санкції проти Росії: Фіцо озвучив важливу умову

Словаччина може підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Однак лише за умови, що спочатку буде досягнуто угоди з європейськими партнерами щодо пом’якшення наслідків запропонованої заборони на імпорт російського газу до блоку.

Словаччина може підтримати нові санкції

Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

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Видання нагадує, що Словаччина заблокувала пакет санкцій через занепокоєння Братислави тим, що пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російського газу з 2028 року може зашкодити економічним інтересам країни. Річ у тім, що Словаччина отримує більшість свого газу з Росії.

Ми маємо щось виграти у цій боротьбі, хоча це не буде рахунок 100-0. Ми хочемо політичних зобов’язань, гарантій від партнерів і Комісії, що ця проблема не залишиться лише на плечах Словаччини,

– заявив Фіцо.

Він додав, що Братислава прагне вирішити це до вівторка. Причиною тому є зростання напруги з "усіх боків".

Зокрема Роберт Фіцо сказав, що угода щодо заборони газу може означати, що Словаччина зніме своє блокування санкційного пакета, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у Брюсселі у вівторок. За словами словацького прем'єра, переговори також стосуються обмеження плати, яку Словаччина сплачуватиме за альтернативні маршрути постачання.

Нагадаємо! Новий раунд санкцій ЄС, який був запропонований Комісією минулого місяця, спрямований на доходи Москви від енергетики, банківської сфери та її військової промисловості.