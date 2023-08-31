Чи має право дружина загиблого військового на пенсію по втраті годувальника

Дружини, загиблих на війні чоловіків, мають право на деякі соціальні виплати. Зокрема, на допомогу по втраті годувальника, якщо військовий втратив життя під час захисту Батьківщині.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Пенсійні виплати по втраті годувальника надаються членам родини, що втратили особу, яка їх забезпечувала. При цьому, отримувачі таких виплат не мають змоги самостійно себе забезпечувати. Йдеться про дітей, студентів та людей з вадами здоров'я.

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На такі виплати мають право і жінки військовослужбовців, якщо їхні чоловіки загинули під час військових дій і при цьому в сім'ї зростає малолітня дитина.

У випадку, коли йдеться про дружин військових, пенсія по втраті годувальника призначається в незалежності від віку та працездатності особи. Умовою є те, що жінка не працює і не проходить військову службу. Як отримати пенсію по втраті годувальника Для отримання цієї виплати, ви можете звернутися у ПФУ офлайн та через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Також заявку можна подати через "Дію". Щоб оформити виплату потрібно надати: документи заявника;

документи особи, що потребує виплат;

документальне засвідчення смерті годувальника. Розмір пенсії по втраті годувальника вираховується індивідуально і дорівнює – 50% від виплат за віком загиблого. Розмір пенсії по втраті годувальника вираховується індивідуально і дорівнює – 50% від виплат за віком загиблого.

Виплати надходитимуть матері до моменту, поки дитині не буде 8 років.