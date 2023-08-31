Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Пенсионные выплаты по потере кормильца предоставляются членам семьи, потерявшим обеспечивающее их лицо. При этом получатели таких выплат не могут самостоятельно себя обеспечивать. Речь идет о детях, студентах и людях с инвалидностью.

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На такие выплаты имеют право и жены военнослужащих, если их мужчины погибли во время военных действий и при этом в семье растет малолетний ребенок.

Заметьте! Выплаты будут поступать матери до того момента, пока ребенку не будет 8 лет.