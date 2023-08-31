Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Пенсійні виплати по втраті годувальника надаються членам родини, що втратили особу, яка їх забезпечувала. При цьому, отримувачі таких виплат не мають змоги самостійно себе забезпечувати. Йдеться про дітей, студентів та людей з вадами здоров'я.

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На такі виплати мають право і жінки військовослужбовців, якщо їхні чоловіки загинули під час військових дій і при цьому в сім'ї зростає малолітня дитина.

Зауважте! Виплати надходитимуть матері до моменту, поки дитині не буде 8 років.