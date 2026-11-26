Група компаній "БЛУМІ" офіційно оголосила про повне припинення виробництва своєї продукції на території України. Причиною стала п'ята, нищівна атака російських військ на потужності підприємства.

Чому відомий виробник зупиняє роботу

Під час останнього ворожого удару люди не постраждали, повідомляється на сторінці бренду.

Однак виробниче обладнання та приміщення знищені вщент та не підлягають відновленню.

З огляду на ці обставини, група компаній "БЛУМІ" припиняє виробництво продукції в Україні у зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання,

– йдеться у повідомленні.

Це рішення безпосередньо вдарить по ринку гігієнічної продукції, адже компанія випускала товари під популярними брендами:

"Сніжна Панда";

"Ніжний дотик";

"Zoo Zoo";

"Helper";

"Helper Professional".

Нагадаємо, що 22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено складський комплекс компанії. Однак працівники не постраждали. Попередній удар відбувся 1 липня.

Також через критичні руйнування та проблеми з електропостачанням "Королівський Смак" був змушений повністю зупинити роботу.