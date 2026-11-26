Почему известный производитель прекращает работу

Во время последнего вражеского удара люди не пострадали, сообщается на странице бренда.

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Однако производственное оборудование и помещения полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.

Учитывая эти обстоятельства, группа компаний "БЛУМИ" прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования– говорится в сообщении.

Это решение напрямую ударит по рынку гигиенической продукции, ведь компания выпускала товары под популярными брендами:

"Снежная Панда";

"Ніжний дотик";

"Zoo Zoo";

"Helper";

"Helper Professional".

Напомним, что 22 сентября в результате вражеского удара складской комплекс компании был во второй раз полностью уничтожен. Однако сотрудники не пострадали. Предыдущий удар произошел 1 июля.

Кроме того, из-за серьезных разрушений и проблем с электроснабжением "Королівський Смак" был вынужден полностью приостановить работу.