Что произошло на известном предприятии

В течение ночи пожар приобрел такие масштабы, что в результате были уничтожены продукция, производственные мощности и производственные помещения, о чем сообщил руководитель пресс-службы предприятия Геннадий Тертичный.

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Самая большая трагедия этого события – человеческая утрата. К сожалению, несмотря на все меры безопасности, есть погибший. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Никакие материальные убытки не сравнятся с человеческой жизнью– написал Тертичный.

Компания понесла масштабные разрушения и колоссальные убытки. В связи с этим "Королевский вкус" вынуждена полностью остановить производство.

Важно! На сегодняшний день возможность возобновления работы отсутствует.

Стоит отметить, что проблемы у компании начались еще до этого трагического события. Еще 13 ноября стало известно о вероятной остановке производства "Королевский вкус" из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы российских атак. Тогда руководство отмечало, что самым тяжелым в этой ситуации является то, что компания вынуждена оставлять людей без работы и стабильного дохода.

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А 16 ноября Россия нанесла удар по предприятию. Начался пожар.

Более того, свою работу прекращает предприятие "Кременчукхлеб", а именно – ООО "Кременчукхлеб плюс" и ООО "Сковорода плюс". Причиной руководители назвали проблемы с электричеством, а также угрозу российских ударов.