Россия нанесла удар по предприятию: уничтожено и повреждено оборудование, утрачена готовая продукция

Что произошло на известном предприятии

Пожар уничтожил производственное оборудование и большие объемы готовой продукции, о чем сообщила пресс-служба предприятия, сообщил руководитель пресс-службы предприятия Геннадий Тертичный.

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Геннадий Тертичный Руководитель пресс-службы предприятия "Королевский вкус" Остановка производства компании "Королевский вкус" оказалась вынужденным, но необходимым решением. Сегодня в результате вражеского удара предприятие понесло значительные повреждения. Сокрушительный удар вызвал масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также утрачены большие объемы готовой продукции.

Команда бренда в настоящее время работает над ликвидацией последствий атаки.

Спасибо всем, кто поддерживает нас в это непростое время– написал Тертичный.

Напомним, что об остановке производства "Королевский вкус" стало известно 13 ноября – из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы атак. Компания также сообщила, что "оставляет людей без работы", что является самым тяжелым в этой ситуации.